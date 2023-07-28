وكالات أنباء عربية تبرز كلمة الرئيس السيسي بالقمة الأفريقية الروسية ببطرسبرج

أبرزت وكالات أنباء عربية اليوم الجمعة، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة العامة للقمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي المنعقدة حاليًا بمدينة سان بطرسبرج الروسية، والتي أكد خلالها أهمية إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد أفريقيا على تجاوز الأزمات مع البحث عن آليات تمويل مبتكرة تدعم النظم الزراعية والغذائية في القارة، منوهًا بضرورة الأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية وعلى رأسها الدول الأفريقية فيما يتعلق بالتداعيات شديدة الوطأة على اقتصاداتها جراء الصراعات والتحديات القائمة وبخاصة محاور الأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة.

فمن جانبها نوهت وكالة الأنباء السعودية / واس/ بتشديد الرئيس السيسي على أن صياغة حلول مستدامة للصراعات القائمة في العالم يتعين أن تتأسس على أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي بما في ذلك التسوية السلمية للنزاعات، والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، وضرورة التعامل مع جذور ومسببات الأزمات وأهمية الامتناع عن استخدام الأدوات المختلفة لإذكاء الصراع وتعميق حالة الاستقطاب.

فيما أشارت وكالة الانباء البحرينية / بنا/ الى قول الرئيس السيسي بان التطورات الدولية المتلاحقة وتداعياتها التي باتت تمس كافة أرجاء العالم تتطلب وجود صوت أفريقي مؤثر وفعال داخل المحافل الدولية القائمة، وبما يعمل على إيصال موقف الدول الأفريقية وإيضاح احتياجاتها، ويحقق القدر المطلوب من التوازن عند مناقشة القضايا ذات التأثير المباشر على مصالحها.

ونوهت وكالة الأنباء السورية /سانا/ بتأكيد الرئيس السيسي أن القمة الأفريقية الروسية تأتي في ظرف دولي بالغ التعقيد، ومناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب والتغيرات باتت تمس القواعد الرئيسية التي بنى على أساسها النظام الدولي بمفهومه الحديث..مشددا على ضرورة الأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية فيما يتعلق بالتداعيات شديدة الوطأة على اقتصاداتها، جراء الصراعات والتحديات القائمة وبالتحديد في محاور الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة.