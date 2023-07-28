الجنرال تشياني رئيسا لمجلس انتقالي في النيجر

أعلن الجنرال عبد الرحمن تشياني، يوم الجمعة، على التلفزيون الرسمي في النيجر أنه أصبح رئيسا لمجلس انتقالي بعد الاستيلاء على السلطة في انقلاب يوم الأربعاء.

وفي أول ظهور علني له، قال الجنرال عبد الرحمن تشياني أن الجنود استولوا على السلطة في النيجر بسبب تدهور الوضع الأمني.

وأضاف تشياني، أن القادة العسكريين يعملون على تحقيق وحدة البلاد.

واحتفظ عمر تشياني بمنصبه رئيسا للحرس الرئاسي منذ عهد الرئيس السابق محمدو بازوم، عندما تولى السلطة عام 2021.

الجنرال تشياني تولى قيادة الحرس الرئاسي منذ عام 2015 وهو ينحدر من منطقة تيلابيري غرب البلاد، هو أحد المقربين من الرئيس السابق محمدو يوسفو.

حيث قاد منذ عام 2015 فيلق النخبة في الجيش النيجري المسؤول عن أمن رئيس الدولة، تمكن من إفشال محاولات الانقلاب التي جرت في عامي 2015 و2021.

وحافظ على منصبه مع تولى الرئيس بازوم السلطة في أبريل 2021.

يقول عنه موقع "جون أفريك"، أنه جنرال مثير للجدل داخل الجيش النيجري، تمت ترقيته تحت رئاسة محمدو يوسفو.

ويضيف الموقع الفرنسي، أنه عندما كان يوسفو في السلطة، كان الحرس الرئاسي "مدللًا بشكل خاص"، للحماية من أي محاولة انقلابية في بلد شهد بالفعل أربع محاولات منذ استقلاله عام 1960، ولديه حوالي 700 رجل مجهزين ومدرّبين جيدًا.