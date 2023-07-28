توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي "المنصورة الجديدة" و"إيست لندن" لمنح درجات علمية مزدوجة

وقعت جامعة المنصورة الجديدة بروتوكول تعاون مع جامعة إيست لندن البريطانية؛ بهدف وضع إطار للتعاون بين الجانبين لمنح درجات علمية مزدوجة من الجامعتين، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيقًا لمبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وقع بروتوكول التعاون، د. معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، ود. حسن عبدالله الرئيس الأكاديمي لجامعة إيست لندن البريطانية.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون في عدة مجالات منها، تبادل الخبراء بين الجامعتين وخاصة في مجال التعليم والتدريب، وتبادل الباحثين والأساتذة بين الجامعتين، والتشارك في المواد العلمية والتعليمية، والمُشاركة في تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية والتعاون في كافة المراحل البحثية، وكذلك وضع برامج للزيارات والتدريب، وتنظيم المحتوى العلمي المُشترك بين الجانبين.

وأكد الدكتور معوض الخولي على استعداد جامعة المنصورة الجديدة للتعاون مع جامعة إيست لندن، خاصة مع اهتمام الجامعة بتقديم برامج دراسية مشتركة حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة كذلك بالاستثمار في العنصر البشري، الذي يعُد أساس النجاح في مختلف المجالات، منوهًا إلى أن الجامعة تسعى لتحقيق أقصى استفادة يمكن تحقيقها للجانبين من خلال هذا التعاون المُثمر، مشيرًا إلى أن مجالات التعاون تشمل منح درجات مزدوجة في (المعاملات القانونية الدولية، الأعمال، علوم وهندسة الحاسب، الهندسة بمجالتها المختلفة، العلوم الأساسية، العلوم الصحية والبيولوجية، الإنتاج الإعلامي، وغيرها من المجالات التي يتفق عليها الجانبين).

ومن جانبه، أكد الدكتور حسن عبدالله، أن الجامعة تعمل على تأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والعلم والمعرفة لتلبية احتياجات سوق العمل، مضيفًا أن سيتم التعاون في مجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجامعتين، مشددا على أن جامعة إيست لندن البريطانية لديها ذات الرؤية الاستراتيجية في تدويل التعليم، والتعاون مع الجامعات الدولية الأخرى.

وحضر فعاليات توقيع البروتوكول، د. رشا كمال المُلحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، ود. بول مارشال نائب رئيس الجامعة للشئون المهنية وريادة الأعمال، والدكتور ديفيد ماكروري الأستاذ المساعد للشراكات الأكاديمية والمشاركة الدولية، وأ. عبدالله جاد أمين عام الجامعة، وقيادات الجامعة ومديري البرامج العلمية بجميع تخصصات الجامعة.

ويُذكر أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد رفيع المستوى من جامعة إيست لندن التي تعُد من الجامعات البريطانية الأعلى تصنيفًا بالمملكة المتحدة وبالتصنيفات الدولية، لعدد من الجامعات المصرية لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، وذلك مع جامعات (القاهرة، عين شمس، المنصورة الجديدة، الإسكندرية، الإسكندرية الأهلية، مؤسسة الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة)، وذلك بالتنسيق مع المكتب الثقافي للمصري بلندن.