طالبة بالثانوية الأزهرية في الشرقية تتخلص من حياتها عقب رسوبها

تخلصت طالبة بالثانوي الأزهري من حياتها عقب رسوبها بامتحانات الثانوية الأزهرية.

وقامت بتناول قرص مبيد حشري "حبة غلة" وذلك داخل منزل أسرتها في قرية ميت حمل بمركز بلبيس وذلك بعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول نورا 17 سنة طالبة في الصف الثالث في الشهادة الثانوية الأزهرية ومقيمة في قرية ميت حمل مركز شرطة بلبيس جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة الفتاة إثر تناولها قرص مبيد حشري سام يُستخدم في حفظ حبوب الغلال وذلك بعد ساعات من ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية ورسوبها في الامتحانات وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.