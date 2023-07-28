ads
الجمعة 28 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الدنماركية على خلفية حرق نسخ من القرآن الكريم

الخارجية السعودية
الخارجية السعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 استدعت وزارة الخارجية السعودية القائمة بأعمال السفارة الدنماركية لدى المملكة احتجاجا على حرق نسخ من القرآن الكريم. 

وذكرت الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية /واس/ - أنه إلحاقًا للبيان الصادر منها بتاريخ 22 يوليو الجارى بشأن ما قامت به مجموعة متطرفة فى الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم، ورفع شعارات كراهية وعنصرية ضد الإسلام والمسلمين، قامت وزارة الخارجية اليوم باستدعاء القائمة بأعمال السفارة الدنماركية لدى المملكة.
وأضاف البيان أنه تم تسليم القائمة بأعمال السفارة الدنماركية مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة بوقف هذه الأعمال المشينة، والتى تخالف كافة التعاليم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية، مؤكدةً رفض المملكة القاطع لكل هذه الأعمال التى تغذى الكراهية بين الأديان.

القرآن الكريم السعودية الدنمارك السفارة الدنماركية