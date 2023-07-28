السعودية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الدنماركية على خلفية حرق نسخ من القرآن الكريم

الجمعة 28/يوليو/2023 - 11:39 ص

استدعت وزارة الخارجية السعودية القائمة بأعمال السفارة الدنماركية لدى المملكة احتجاجا على حرق نسخ من القرآن الكريم.

وذكرت الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية /واس/ - أنه إلحاقًا للبيان الصادر منها بتاريخ 22 يوليو الجارى بشأن ما قامت به مجموعة متطرفة فى الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم، ورفع شعارات كراهية وعنصرية ضد الإسلام والمسلمين، قامت وزارة الخارجية اليوم باستدعاء القائمة بأعمال السفارة الدنماركية لدى المملكة.

وأضاف البيان أنه تم تسليم القائمة بأعمال السفارة الدنماركية مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة بوقف هذه الأعمال المشينة، والتى تخالف كافة التعاليم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية، مؤكدةً رفض المملكة القاطع لكل هذه الأعمال التى تغذى الكراهية بين الأديان.