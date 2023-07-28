مسرحية "أوكسجين" ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون

يشارك العرض المسرحي "أوكسجين"، في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في نسخته السابعة والثلاثين، بمدينة جرش الأردنية، وذلك في الثامنة مساء اليوم الجمعة، 28 يوليو الجاري، على مسرح أسامة المشيني بجبل اللويبدة في المملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين.

العرض من إنتاج فرقة المسرح الحر، والذي يكشف عن إشكالية اليسار وشعاراته في زمن الأحكام العرفية خلال الحقبة الماضية من تاريخ الأردن.

يشارك في بطولة العمل كل من الفنانين:علي عليان، ومرام أبو الهيجاء، من تأليف علي عليان، سيناريو يوسف بحري، سينوغرافيا محمد المراشدة، موسيقى مراد دمرجيان، كريوجراف آني قرة ليان، مساعد مخرج نور أبو سماقة، ادارة منصة محمد أبو ديه، ادارة إنتاج زاهي الحمامرة، ومن إخراج فراس المصري.



وانطلقت فعاليات المهرجان أول أمس الأربعاء، وتستمر حتى 5 أغسطس المقبل، وهو مهرجان فني ثقافي يُعقد سنويًا في مدينة جرش الأثرية شمال الأردن.

وقد تأسس المهرجان عام 1981، ويقدم عروض فولكلورية راقصة، والتي تؤديها فرق محلية وعالمية، بالإضافة إلى رقصات الباليه، والأمسيات الموسيقية، والمسرحيات وعروض الأوبرا، وتشتهر بأمسِيات غنائية لمغنيين عرب وعالميين.

يلعب المهرجان الذي يستند على الإرث التاريخي والإبداعي العريق دورًا مهما في تنمية المجتمع المحلي من خلال إنعاش الوضع الاقتصادي لمنطقة جرش وجوارها، وتسهم إقامة فعاليات المهرجان في مدينة جرش الأثرية في تنشيط الحركة السياحية الوطنية والخارجية، وتحريك الواقع التجاري للمدينة الذي ينعكس تَنْمَوِيًّا على أبناء المحافظة.