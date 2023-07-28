القادة الأفارقة يلتقطون الصور التذكارية في القمة الروسية الأفريقية بحضور السيسي وبوتين

التقط القادة الأفارقة الصور التذكارية في فعاليات اليوم الثاني من القمة الروسية الإفريقية بحضور الرئيسان عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين.

وانطلقت قبل قليل فعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الأفريقية الثانية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتواصل اليوم الجمعة القمة الروسية الأفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي فعاليتها بمدينة سانت بطرسبورج الروسية حيث من المقرر أن يصدر عن القمة فى نهاية اليوم البيان الختامى.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة الأفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة، وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، أخذاً في الاعتبار أن القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي والإنساني، الذي يعقد على هامش أعمال النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية المنعقدة بمدينة سان بطرسبرج.

وشهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمات لكلٍ من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب رئيس جمهورية جزر القمر باعتباره الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

جدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي والإنساني يشمل أيضاً تنظيم 38 جلسة موضوعية، تم توزيعها على أربعة محاور هي الاقتصاد العالمي الجديد، والتكامل الأمني وتعزيز السيادة، والتعاون في مجال العلوم وتكنولوجيا المعلومات، والتعاون الإنساني والاجتماعي.