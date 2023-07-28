ads
الجمعة 28 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصابون جراء انفجار مستودع ذخيرة داخل قاعدة جوية في اليونان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة التلفزة الحكومية اليونانية "ERT" بأن عدة أشخاص أصيبوا بجراح متأثرين بشظايا زجاج مهشم؛ جراء انفجار مستودع للذخيرة في بلدة نيا أنشيالوس بوسط اليونان، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأضافت القناة أن "عددا من سكان نيا أنشيالوس أصيبوا بشظايا النوافذ المحطمة، وتتواجد في الموقع أربع سيارات إسعاف، في حين أن بعض السكان قرروا مغادرة المنطقة مستخدمين قواربهم.

ونقلت القناة أن ممثلي السلطات دعوا لإغلاق محطات التزود بالوقود الواقعة بالقرب من موقع الحادث.

وذكرت القناة أن أصوات الانفجارات ما زالت تسمع في المستودع الذي تشتعل فيه النيران لليوم الثاني، وأن أصوات الانفجارات تصل لمسامع السكان في مدينة فولوس وجميع مناطق ماغنيسيا تقريبًا.

وبحسب القناة فإن مستودعات الذخيرة تعود للقوات الجوية اليونانية.

من جهتها ذكرت وكالة أنباء أثينا (AMNA) أن "الحادث نجم عن انفجار وقع في مستودع الذخيرة في القاعدة الجوية التابعة للوحدة 111 في مطار نيا أنشيالوس.

وحطمت الانفجارات نوافذ العديد من المنازل، لا سيما في نيا أنشيالوس، وأجبرت حالة الخوف والصدمة العديد من السكان على مغادرة منازلهم.

يشار إلى أن المسافة من مطار نيا أنشيالوس إلى فولوس تبلغ حوالي 20 كلم.

انفجار مستودع ذخيرة قاعدة جوية اليونان