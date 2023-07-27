البطولة العربية.. تعادل إيجابي بين الاتحاد السعودي والترجي بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السعودي ونظيره الترجي التونسي، المقامة حاليًا على ملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

وقص أسامة بوقرة، شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 26، ليتقدم لفريق الترجي بهدف، قبل أن يدرك المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، التعادل لصالح اتحاد جدة في الدقيقة 36 من صناعة المخضرم كريم بنزيما.

وتواجد الفرنسي كريم بنزيما على رأس هجوم العميد، رفقة عبدالرزاق حمدالله، والبرازيلي رومارينيو.

كما بدأ النجم المصري طارق حامد، أساسيًا في تشكيل النمور أمام الترجي التونسي، في ظل غياب مواطنه المدافع أحمد حجازي المصاب بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتنتظر جماهير اتحاد جدة، الكثير من الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي في الفترة الأخيرة، الممثلة في بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق، ومواطنه نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي السابق، بالإضافة إلى التعاقد مع البرتغالي جوتا من سيلتيك الإسكتلندي.