البطولة العربية.. بنزيما وحامد أساسيان مع الاتحاد السعودي أمام الترجي

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الترجي التونسي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

ويواجه اتحاد جدة نظيره الترجي، على ملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف، حيث تستضيف المملكة العربية السعودية منافسات البطولة العربية 2023، وينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد المخضرم الفرنسي كريم بنزيما على رأس هجوم العميد، رفقة المغربي عبدالرزاق حمدالله، والبرازيلي رومارينيو.

كما يبدأ النجم المصري طارق حامد، أساسيًا في تشكيل الاتحاد أمام الترجي التونسي، في ظل غياب مواطنه المدافع أحمد حجازي المصاب بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتنتظر جماهير اتحاد جدة، الكثير من الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي في الفترة الأخيرة، الممثلة في بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق، ومواطنه نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي السابق، بالإضافة إلى التعاقد مع البرتغالي جوتا من سيلتيك الإسكتلندي.

ويتصدر الشرطة العراقي، جدول ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة العربية بعد فوزه على الصفاقسي، الذي تذيل الترتيب بلا نقاط، قبل مواجهة الاتحاد السعودي والترجي التونسي باقي أطراف المجموعة.

تشكيل الاتحاد السعودي

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مدالله العليان – أحمد شراحيلي – عمر هوساوي – أحمد بامسعود

خط الوسط: طارق حامد – جوتا – كورنادو

وفي الهجوم: عبدالرزاق حمدالله – كريم بنزيما – رومارينيو.