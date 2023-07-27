وصفات طبيعية لتلوين الشعر تعرفي عليها

تحرص معظم النساء علي تغيير مظهرهن الخارجي والظهور أكثر جمالا، لكن من الضروري عند تغيير لون الشعر عدم اللجوء إلى الصبغات التي تحتوي على المواد الكيميائية، والتي تؤدي إلى العديد من المشكلات للشعر، ومنها تساقط الشعر وضعف الشعر.

مكونات الصبغة الطبيعية للشعر:

إذا كنت تبحثين عن لون شعر جميل وجديد ومميز، فتجنبي الألوان الصناعية وحققي حلمك من خلال وصفات طبيعية نقدمها لك، وهذه أهم مكوناتها.

تغيير لون الشعر أحد اهتمامات المرأة، لكن يجب عند تغيير لون الشعر عدم اللجوء إلى الصبغات التي تحتوي على المواد الكيميائية، والتي تؤدي إلى العديد من المشكلات للشعر، على عكس الحرص على استخدام الوصفات الطبيعية حيث لا يؤثر على الشعر بل يغذيه أيضاً.



مكونات الصبغة الطبيعية للشعر:

الحناء والشاي

• يمكنك خلط كمية من الحناء مع الشاي المغلي، ويضاف إليها القليل من الحليب للعجن، وربع كوب من الخل وتقلب المكونات حتى نحصل على عجينة طرية.

• توزع على الشعر وتترك عليه لمدة لا تقل عن ساعتين.

• يغسل الشعر بعدها جيدا بالشامبو الخاص بك، وستلاحظين أن لون الشعر أصبح بنيا.

الحناء والكركديه

• حتى تحصلي على شعر كستنائي اللون عليك استخدام هذه الوصفة.

• خلط الحناء مع ماء الكركديه، ويضاف ربع كوب من الخل والقليل من الزبادي.

• تعجن المكونات وتقلب جيدا حتى نحصل على عجينة ناعمة.

• وتوضع على الشعر من الجذور وحتى الأطراف وتترك عليه طوال الليل.

• يغسل الشعر في الصباح بالشامبو والماء الفاتر.

الحناء والكركم

• تحضير هذه الوصفة من خلال خلط 10 ملاعق من الحناء مع عصير ليمونة.

• يضاف إليها 3 ملعقة كبيرة من خل التفاح و3 ملاعق من الكركم.

• تقلب المكونات وتعجن بالقليل من الماء الدافئ، يتم ترك الخليط جانباً لمدة 3 ساعات على الأقل.

• وضع الخليط على الشعر، ويترك عليه لمدة لا تقل عن ساعتين.

• يغسل الشعر جيداً بالماء الفاتر والشامبو الخاص بك.



العسل والقرفة

• هذه الوصفة مناسبة جداً لتفتيح لون الشعر، وهذا من خلال خلط كوب من الماء مع كوب من العسل.

• تضاف إليه ملعقتان من زيت الزيتون و3 ملاعق كبيرة من القرفة المطحونة، ويتم تقلب المكونات جيداً حتى تمتزج المكونات.

• يوضع الخليط على الشعر لمد 4 ساعات تقريباً ويتم غسل الشعر بعدها.



القهوة للحصول على لون شعر داكن:

• عليك بتحضير فنجان من القهوة المغلي ويتم تركه جانباً حتى يبرد تماماً.

• يغسل الشعر وتوضع عليه القهوة وتوزع جيداً.

• يغطى الشعر ويترك لمدة ساعة تقريباً، ويتم تكرار هذه الوصفة مرتين خلال الأسبوع.



صبغات شعر طبيعية للشيب:

وصفة الشاي الأسود

• خلط كوب من الشاي الأسود المغلي مع ملعقة كبيرة من الملح.

• نتركها حتى يتم الغليان مرة أخرى ونتركها حتى تبرد تماماً.

• يوضع على الشعر ويترك عليه لمدة لا تقل عن الساعة إلا ربع.

• غسل الشعر جيداً بعدها بالماء الفاتر والشامبو.

• الشاي الأسود يحتوي على مضادات الأكسدة، والتي تساعد على الحفاظ على الشعر بجانب حصوله على اللون الأسود.

وصفة جوز الهند

• غلي كوب من زيت جوز الهند مع 3 ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

• تضاف إليه أوراق من الكركديه ومسحوق من الحلبة.

• تقلب المكونات جيداً وتوضع على الشعر، وتترك لمدة ساعتين .