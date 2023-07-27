علماء يحذرون من كوارث طبيعية بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات

أبدى علماء، قلقهم من ارتفاع درجة الحرارة فى المحيطات وتحذيرهم من كوارث طبيعية تتسبب فيها هذه الظاهرة مستقبلا، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأضافت الصحيفة، إن ما كان يتوقعه العلماء منذ زمن طويل يحدث الآن تمامًا، فأنظمة المناخ على الأرض أصبحت مضطربة ومدمرة أكثر فأكثر، بسبب كمية ثانى أكسيد الكربون والغازات الأخرى فى الجو.

وأشارت الصحيفة إلى أن موجات الحر الشديدة فى النصف الشمالى من الكرة الأرضة وما سببته من حرائق مدمرة، انتبه العلماء خلال الأشهر الأخيرة إلى ارتفاع درجة الحرارة فى عرض البحار، وهو ما جعلهم يحذرون من وقوع كوارث طبيعية غير معلومة فى المستقبل.

وقالت الجارديان، أن ارتفاع درجة حرارة البحار تشكل خطرا على الإنسان وعلى الحياة البحرية أيضا، فذوبان الجليد يؤدى إلى ارتفاع مستويات مياه البحار، ويخفض مستويات الأكسجين، فيؤدى إلى نفوق الأسماك.

وهناك مؤشرات، وفقًا الصحيفة، إلى الضغط الذى يسببه ارتفاع درجة حرارة الأرض على الطبيعة، فقدرة الأرض على ضمان استقرار حجم الطاقة الداخلة والخارجة من الكوكب وصلت إلى حدودها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المراقبين لما يحدث من ناشطين وعلماء وسياسيين يرون أن الخلل فى التعامل مع مشكلة تغير المناخ على الصعيدين المحلى والدولى يدعو إلى القلق.

فبالرغم من الوعود التى قطعتها الدول على نفسها منذ عقود تحت رعاية الأمم المتحدة، فإن انبعاث غازات الاحتباس الحرارى بلغت متسويات قياسية.

وقالت الجارديان، إنه من الصعب فهم طبيعة الأدلة الإضافية التى تريدها الحكومات لتستوعب أن المطلوب هو أن تغييرًا جذريًا فى سلوكنا يعد الطريق الأسلم.