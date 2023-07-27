مصرع شخص سقط من علو في ظروف غامضة بحدائق أكتوبر

لقي أحد الأشخاص مصرعه إثر سقوطه من علو في ظروف غامضة بمنطقة المشروع 266 بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة.

تلقي المقدم فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بمنطقة المشروع 266 بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص وسط بركة من الدماء جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهود مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.