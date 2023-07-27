وزير الدفاع الروسي يلتقي رئيس كوريا الشمالية في بيونج يانج

أفادت قناة "القاهرة الاخبارية" بأن الزعيم الكوري "كيم يونج أون" التقى بوزير الدفاع الروسي "سيرجي شويجو"، وحسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية بكوريا الشمالية أن اللقاء الثنائي من شأنه أن يعمق العلاقات بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن زيارة وزير الدفاع الروسي تأتي على هامش الاحتفال بالذكرى السبعين ليوم النصر المقرر اليوم في العاصمة "بيونج يانج".

وأعلن وزير دفاع كوريا الشمالية الاتفاق مع موسكو على تعزيز العلاقات العسكرية، وأكد "شويجو" على تكثيف التعاون مع روسيا ضد ما وصفه بالهيمنة الأمريكية، وشدد وزير الدفاع الكوري الشمالي على دعم بلاده الكامل لمعركة روسيا من أجل حماية السيادة.