رئيس مركز البحوث الزراعية يتفقد محطات الإعداد والغربلة في جنوب التحرير والنوبارية

تفقد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، يرافقه الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عضام رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي محطات الاعداد و الغربلة التابعة للوزارة فى جنوب التحرير و محطة النوبارية.

وشملت الجولة الوقوف على خطة المحطة لهذا الموسم فى تجهيز التقاوى المعتمدة لمختلف المحاصيل الشتوية و أهمها تقاوى القمح وكذلك الكميات المستلمة هذا الموسم التى تضاعفت عن العام الماضي وفقا للاستراتيجية لزيادة نسبة التغطية والوصول هذا العام إلى 100% لكافة المساحات المستهدف زراعتها بمحصول القمح.

كما تم تفقد أعمال صوامع التخزين و التى تعمل لأول مرة فى تاريخها منذ 1992 فى ظل رفع كفاءة الأصول الغير المستغلة و الاستفادة منها، مما كان لها الأثر الفعال فى استيعاب الكميات و الحفاظ عليها فى ظل ارتفاع درجات الحرارة الغير مسبوقة، كذلك تم الوقوف على إتمام إجراءات إعداد التقاوى بداية من التبخير للتقاوى الخام و التقاوى المعدة و ايضا معدلات إضافة المطهرات الفطرية و التأكد من أوزان العبوات و عمليات التبخير.

وفي محطة غربلة النوبارية، تم تفقد أعمال الإعداد والغربلة والاستلام، لتقاوي محاصيل: القمح، الفول البلدي، الشعير، كما تم الوقوف على جميع مراحل الإعداد بداية من الغربلة حتى تجهيز العبوات المعبأة بتقاوى القمح من مختلف الأصناف المنتقاة عالية الجودة والإنتاجية، فضلا عن مراجعة كميات تقاوى بذرة القطن المتخلفة هذا العام .

فى نهاية الجولة نقل الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية تحيات شكر، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جميع العاملين بمحطات الاعداد و حثهم على مزيدا من العطاء المتميز، لافتا الى أن هذه المرحلة تحتاج إلى الرجال المخلصين الأوفياء.

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