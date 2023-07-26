أيمن سمير: علاقات وطيدة تجمع مصر وروسيا على مستويات عدة

قال أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، إن الروابط بين روسيا ودول القارة الأفريقية قوية، ومن المتوقع أن تكون نتائج للقمة الروسية الأفريقية الثانية لعام 2023 التي تنطلق في مدينة سان بطرسبرج غداً الخميس، وتستمر على مدار يومين، مرضية للطرفين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، أنا أسميت العلاقة بين أفريقيا وروسيا في الوقت الحالي، تحت عنوان أن الحب القديم لا يصدأ، بمعنى أنه كان علاقة قوية للغاية بين القارة الأفريقية والاتحاد السوفيتي السابق، وكان للاتحاد السوفيتي ممثليات دبلوماسية في أفريقيا أكثر من أى دولة أخرى، بما فيها الولايات المتحدة، ومع انهيار الاتحاد السوفيتي، أدى إلى تراجع العلاقات الروسية الأفريقية.

وأوضح أنه عندما جاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في نهاية عام 1999، وتحديدا ما حدث في عام 2014، بعد فرض عقوبات غربية على روسيا، عادت موسكو لإحياء العلاقات مع أفريقيا.

وأشار إلى أن روسيا تدعم القوات الأمنية للدول التي عندها مشاكل حدودية، وأن دور روسيا معروف في مالي ومع دول غرب أفريقيا ودول الساحل، كما أنها مستعدة لتقديم المساعدات لهذه الدول، لتحقيق الاستقرار دون أي شروط مسبقة.