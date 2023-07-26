حماس وجدية في تدريب الزمالك بالسعودية استعدادًا للبطولة العربية.. صور

خاض فريق الزمالك، اليوم الأربعاء، تدريباته على ملعب عكاظ، في السعودية، وذلك استعدادا لمواجهة الاتحاد المنيستيري المقرر لها بعد غد الجمعة .

تدريب الزمالك اليوم

بدأ تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم بالفقرة البدنية فى جزء من الملعب تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال.

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق جلسة خاصة مع حمدي علاء لاعب الوسط العائد من الإعارة فى حضور أحمد سيد "زيزو " لاعب الوسط ومنحه بعض النصائح والتعليمات الفنية لتطبيقها في الفترة المقبلة.

تدريب الزمالك اليوم

خصص الجهاز الفني للفريق فقرة تدريبات إضافية للخماسي يوسف إبراهيم " أوباما" وسيف الدين الجزيري وإبراهيما نداي ومحمد حسام " بيسو" وعلي ياسر للتسديد على المرمى

تدريب الزمالك اليوم

تضم قائمة الزمالك لخوض البطولة العربية للأندية كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح زكي.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.