التصريح بدفن جثة شخص توفي إثر حادث تصادم بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول مصرع شخص أثر حادث تصادم، أعلى الطريق الاوسطى بأكتوبر، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما صرحت بدفن الجثة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود متوفي اعلى الطريق الأوسطى بأكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين اصطدام سيارة بشخص مما تسبب فى وفاته وتم نقله جثته الى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقى العلاج، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.