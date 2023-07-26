بالصور.. زويل تخرج دفعة جديدة بمساري العلوم والهندسة

نظمت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب جامعتها في مسار العلوم والهندسة للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ وذلك بمقر المدينة بحضور دكتور محمود عبد ربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لمدينة زويل وأعضاء مجلسى الأمناء و الإدارة ،وبمشاركة لفيف من الشخصيات العامة و شركاء النجاح من مسئولي البنوك المصرية ومؤسسات المجتمع المدني الداعمين لطلاب الجامعة وحرصت المدينة على تكريمهم لدورهم الكبير في دعم المدينة وطلابها المتفوقين في اطار شراكة استراتيجية تعكس أهمية الدور المجتمعي الكبير لهذة المؤسسات الوطنية.

وأعلن دكتور محمود عبد ربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل تخرج الطلاب رسميًا وسط أجواء يغمرها الفرح والسرور والفخر ، حيث يعد هذا الإعلان بمثابة تتويج لتخرج الدفعة الخامسة من كلية الهندسة و الدفعة السادسة من كلية العلوم .

وأعرب عبدربه خلال كلمته فى الحفل عن بالغ سعادته و اعتزازه بتخرج جيل جديد من الطلاب و بدء انخراطهم فى الحياة العملية ليبدأوا مسيرة نجاح جديدة و مميزة يقدموا من خلالها مزيد من الإنجازات التى تسهم فى النهضة العلمية التى تخدم بلادنا الحبيبة كل فى مجاله .

الجدير بالذكر أن مدينة زويل للعلوم و التكنولوجيا حققت على مدار السنوات السابقة العديد من الإنجازات التى تنوعت بين الحصول علي الاعتمادالدولي ABET وكذلك علي التصنيف الأول في مصر و العاشر عربيا وفق تقييم Times Higher Education

كما تشهد مدينة زويل إطلاق كلية جديدة وهى كلية إدارة الأعمال والتي حصلت على اعتماد المجلس الاعلى للجامعات على أن تبدأ قبول الدفعة الأولى من خريجي الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات أجنبية لتنطلق الدراسة بها سبتمبر ٢٠٢٣ المقبل ، حيث تتبني المدينة فلسفة تعتمد استراتيجتها العلمية على ربط الجهود العلمية و المعملية بالواقع العملي لتكون واحدة من منابر العلم التي تدعم و تحث علي الإقتصاد القائم على المعرفة knowledge Based Economy ، فيتم تحويل الابتكار القائم على البحث العلمي إلى مشاريع إقتصادية عبر براءات الاختراع وغيرها من أشكال الملكية الفكرية بما يسهم في زيادة مشاريع رواد الآعمال .

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