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الأربعاء 26 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليابان تعلن تسجيل ارتفاعات خطيرة في درجات الحرارة

اليابان
اليابان
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أعلنت السلطات فى اليابان اليوم الأربعاء، تسجيل ارتفاعات خطيرة فى درجات الحرارة بمختلف أنحاء البلاد، إذ شهدت عدة مناطق أسخن أيامها منذ بداية العام الجارى.

وصرحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، بأن درجة الحرارة العظمى وصلت إلى 39.7 درجة فى بلدة "هاتوياما" قرب العاصمة طوكيو، فيما تجاوزت درجة الحرارة 35 درجة فى أكثر من 200 نقطة مراقبة ومن المتوقع استمرار الحرارة الشديدة حتى الغد.

كما شهدت وسط "طوكيو" أشد الأيام حرارة هذا العام، إذ بلغت الحرارة العظمى 37.7 درجة، فيما تشهد البلاد ارتفاعا فى عدد الأشخاص المنقولين إلى المستشفيات للاشتباه فى إصابتهم بضربة شمس منذ أوائل يوليو، وذلك حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).

وحثت السلطات المواطنين على استخدام تكييف الهواء بشكل مناسب وشرب المياه بانتظام والحصول على الراحة بشكل دورى عند الوجود فى الهواء الطلق واتخاذ تدابير لمنع ضربة الشمس.

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