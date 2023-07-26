الأمن يكشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالجيزة

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم الأربعاء، من كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالجيزة، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (سائق مركبة "توك توك" – مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية) داخل إحدى الشقق السكنية كائنة بدائرة القسم.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"– مقيمين بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر أحدهم أنه قام بإستدراج المجنى عليه حال قيادته مركبة "التوك توك" بدائرة القسم بزعم نقل بعض المنقولات من الشقة محل الواقعة وعقب وصولهما قام وأحد المتهمين بالتعدى عليه بالضرب وإستوليا على مركبة "التوك توك" والهاتف المحمول وقاما بإعطائها للمتهم الثالث، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.