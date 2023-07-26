محافظ جنوب سيناء يكرم فريقًا من مفتشي التموين لجهودهم المتميزة

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، للمرة الثانية خلال شهرين فريقا من مفتشي مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بقيادة المهندس إبراهيم الحارون، وكيل الوزارة؛ تقديرًا لمجهوداتهم فى ضبطيات كبرى.

كما تم تكريم فريق العمل الذي نجح في ضبط 41 الف لتر بنزين وسولار بأحد محطات الوقود قامت بالتصرف فيه بمدينة رأس سدر، بقيمه اجماليه 371 الف جنيه غير القيمة الادارية المترتبة على هذا.

جاء ذلك اليوم الأربعاء خلال ترأس اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اجتماع المجلس التفيذي، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية، ورؤساء المدن، ومديري المديريات والإدارات وذلك بقاعة المؤتمرؤات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء.

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