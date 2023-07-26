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الأربعاء 26 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إخماد حريق مبنى بمنطقة القاهرة الجديدة دون وقوع إصابات

الحريق
الحريق
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أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة حريقا بمبنى تحت الإنشاء بمنطقة القاهرة الجديدة، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مبنى بمنطقة القاهرة الجديدة،

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخماد حريق منطقة القاهرة غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة نشوب حريق إطفاء