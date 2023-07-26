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الأربعاء 26 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضخت 143 مليار دولار إلى خزانة الدولة.. مليون و71 ألف سفينة عبرت قناة السويس منذ التأميم

ارشيفه
ارشيفه
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، إن إحصائيات الملاحة بقناة السويس سجلت منذ التأميم في 26 يوليو 1956 وحتى يومنا هذا عبور قرابة مليون و71 ألف سفينة، بإجمالي حمولات صافية تصل إلى 31 مليارا و599 مليون طن، لتعكس الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها القناة ضمن منظومة حركة التجارة العالمية.

وأضاف أنه طوال ما يزيد على 67 عاماً تمكنت قناة السويس من تحقيق إيرادات ضخمة تجاوزت 143 مليارا و864 مليون دولار، لتظل إلى الآن واحدة من أهم موارد النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة المصرية.

أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس رئيس هيئة قناة السويس للدولة المصرية قناة السويس