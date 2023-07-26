كشفت الدكتورة إيمان عبد البديع، استشاري قسم السمعيات بمعهد السمع والكلام، تفاصيل مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع بين الأطفال حديثي الولادة، قائلة إن هذه المبادرة بدأت في سبتمبر 2019 بهدف الكشف مبكرًا عن أي مشكلات في السمع لدى حديثي الولادة، وبالتالي سرعة التدخل ومعالجة الأمر.

وأضافت “عبد البديع” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “ten”، اليوم الأربعاء، أن المبادرة أخذت الكثير من المجهودات وكانت لها ميزانية كبيرة من أجل تغطية كافة أنحاء الجمهورية.

وتابعت استشاري قسم السمعيات بمعهد السمع والكلام أن مستشفيات الإحالة زاد عددها من 4 لـ30 مستشفى مجهزة لتشخيص الحالات التي تم اكتشاف مشكلة في السمع لديهم، المرحلة الأولى يتم عمل بما يسمى بالفحص السمعي وتتم في الوحدات الصحية، وإذا تم اكتشاف مشكلة يتم إعطاء المريض رقم وتحويله للمستشفى من أجل تلقي العلاج، مؤكدًا أنه أصبح أساسيا مثل التطعيمات.