مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. روشتة نصائح لتجنب حرائق التكييف داخل المنازل

تستمر ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يشعر المواطنون بهذا الطقس الحار، وأجواء الليل رطبة مائلة للحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، الصغرى تسجل على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: "نحن ما زلنا متأثرين بمنخفض الهند، اليوم الأربعاء سيشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وستكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 39 درجة في الظل، تصل لـ 44 درجة حال التعرض المباشر لأشعة الشمس، كما أن درجات الحرارة على بعض محافظات الصعيد تصل لـ 45 درجة، ومع ارتفاع نسبة الرطوبة نشعر بارتفاع درجات الحرارة".

واستكملت: درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الصغرى تسجل 27 درجة ليلا، مع ارتفاع نسب الرطوبة مما يشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة، لذا يجب فتح منافذ التهوية والتواجد بالقرب منها.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة سيستمر في الارتفاع خلال الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أنه بدءًا من يوم السبت المقبل سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة.

وفي هذا الطقس شديد الحرارة، يعتمد المواطنون بشكل أساسي على استخدام المراوح والتكييف ولفترات طويلة تكاد تكون على مدار الـ 24 ساعة، وتحديدًا التكييف باعتباره الحل الأمثل لتخفيف الحرارة في فصل الصيف، إلا أن لهذا الأمر آثار سلبية، فقد يؤدي تشغيل التكييف لفترات طويلة، إلى مشكلات تتعلق بالأعطال، قد تصل إلى الانفجار في بعض الأحيان.

روشتة نصائح لتجنب مشكلات تشغيل التكيف باستمرار:

وضعت إدارة الحماية المدنية، على قاطنى العقارات السكنية، مجموعة من الإجراءات الوقائية لتجنب حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق، كالتالي:

- التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية للمكيف.



- تجنب تكرار تشغيل التكييف لساعات طويلة منعا للحريق.



- يجب صيانة أجهزة التكييف قبل تشغيلها.



- يجب وضع بعض المواد التى تطهر هواء التكييف مثل الفرمنجنات.



- تنظيف التكييف بمادة البوتاسيوم والصوديوم وتقوم بقتل الميكروبات ويستنشقها الإنسان مع الهواء وتسبب العديد من الأمراض.



- يفضل عدم خفض درجات حرارة المكيف عن 24 أو 25 درجة حتى لا يتأثر الجسم بالتغير المفاجئ فى درجات الحرارة.



- استبدال القطع التى تحتاج إلى استبدال.



- ضرورة وجود فنى مختص للقيام بعملية الصيانة اللازمة.



- عدم ترك المكيف يعمل بصفة متواصلة.



كما أنه يمكن الاستعانة بمروحة هوائية للتبديل في الاستخدام بينها وبين التكيف، لتركه للراحة عدة ساعات على سبيل المثال، واستخدام المروحة خلال هذا الوقت، مع الابقاء على إغلاق النوافذ والأبواب لفترة وجيزة من الوقت.

ويفضل ارتداء ملابس قطنية خفيفة وشرب كثير من المياه، للمساعدة على الشعور بأجواء لطيفة وباردة وذات رطوبة منخفضة، ويمكن الاستعانة بقطعة قماش مبللة بماء بارد، واستخدامها مثل الكمادات على الجسم، ما يؤدي إلى الشعور بأجواء أفضل.

يمكن أيضًا إبقاء النوافذ مفتوحة ليلًا في جميع غرف المنزل، حيث إن التيار الهوائي الخارجي سيدخل إلى كل الغرف، ويعمل على تلطيف الجو فيها وإزالة الرطوبة منها.