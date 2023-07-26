قبل 24 ساعة من انتهاء المهلة.. الشناوي يترقب عرضا سعوديًا والأهلي يحدد شروط الرحيل

يترقب مسئولو النادي الأهلي، وصول عرض سعودي للتعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لمرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لحسم مصير قائد الفريق.

ويرغب “الشناوي” في الرحيل عن الأهلي في الصيف الحالي بعدما سبق وأن تلقى عروضًا من الدوري السعودي وكذلك الدوري الإنجليزي، في يناير الماضي.

ومنح النادى الأهلى مهلة للحارس محمد الشناوي حتى يوم الخميس المقبل لمحمد الشناوى، من أجل وصول عرض رسمى من نادى النصر السعودى، أو إغلاق الملف بصورة نهائية والبقاء مع الفريق.

وكان محمد الشناوي عقد جلسة مع مسئولي القلعة الحمراء مؤخرًا أكد خلالها أنه ينتظر عرضًا رسميًا من أحد الأندية السعودية وطلب من غدارة النادي الموافقة على رحيله في الميركاتو الصيفي.

وكشفت مصادر بالنادي الأهلي لـ"البوابة نيوز"، أنه لا يوجد اي عروض للتعاقد مع محمد الشناوي وأن الأقرب هو استمرار الحارس مع الفريق في الفترة المقبلة وتمديد عقده لمدة موسمين مع زيادة في راتبه.

وأضاف المصدر أن الأهلي استقر على رحيل الحارس علي لطفي في الفترة الحالية ولكن النادي يفضل تأجيل الاعلان عن رحيل “لطفي” رسميًا لحين حسم موقف محمد الشناوي الذي ينتظر عرضًا سعوديًا.

ووضعت إدارة القلعة الحمراء عدة شروط للموافقة على احتراف الشناوى، أهمها وصول عرض رسمى لا يقل عن 8 ملايين دولار للموافقة على رحيل القائد وحارس مرمى الفريق في الميركاتو الصيفي.