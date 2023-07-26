أسامة ربيع: تأميم قناة السويس ملحمة وطنية ونعمل على تطويرها باستمرار

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أننا نعيش حاليا ذكرى تأميم قناة السويس، والذي يعد ملحمة وطنية فريدة سطرها الإنسان المصري، موضحا أن القناة شهدت أعمال تطوير مختلفة بعد التأميم، خاصة مع قدراتها الاستيعابية الكبيرة وإمكانياتها المختلفة وهو ما جرى العمل عليه خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أسامة ربيع، في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، عبر فضائية مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن المجرى الملاحي لقناة السويس يحقق عائدا اقتصاديا للدولة المصرية، خاصة بعد افتتاح قناة السويس الجديدة ووجود مجرى ملاحي ثاني لمرور السفن الكبيرة التي تصل إلى 240 ألف طن والتي تسمى الجيل الرابع من السفن.

وتابع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن 93% من سفن العالم تمر عبر قناة السويس، موضحا أننا نعمل على تطوير قناة السويس والاستعانة بكل تطور ممكن في قناة السويس.

