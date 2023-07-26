الدكتور حسام غازي مديرًا لمستشفى المنصورة الجامعي

أصدر الدكتور شريف يوسف خاطر قرارا بتعيين الدكتور حسام غازي إبراهيم البنا أستاذ الجراحة العامة والأورام استشاري جراحة السمنة والمناظير بكلية الطب جامعه المنصورة مديرا لمستشفى المنصورة الجامعى .

ويعد الدكتور حسام غازى أحد رواد جراحة السمنة المفرطة في مصر والعالم و من أهم كوادر العلماء ورمزا علميا وطبيا مشرفا من رموز الخير والعطاء المتصل والاجتهاد والذي أخذ على عاتقه تحمل مسؤولية أمانة العلم التي وهبها الله إياها لينير الطريق ويبدل الظلام نورا هو شخصية طبية علمية أدبية أخلاقية ذو مستوى أخلاقي وعلمي رفيع وكادر علمي متميز ومتفوق ومحب لله فأحبه الله وأعطاه من العلم وكفاه ومحب لوطنه دؤوب في عمله ومن الذين استطاعوا النهوض بالمستوى العلمي والتعليمي وساهموا في ترسيخ الأخلاقيات والقيم في تخصصهم .هو من أسرة علمية طيبة وذو عراقة في الأصل والمنبت وأصله الطيب جعل منه زرعة طيبة مثمرة بكل خير ومن ذوي الأخلاق والدين الذين وهبوا حياتهم ليكونوا مصابيح مضيئة ترتقي بها حياتنا الى كل ماهو هادف وبناء فأصبح انشودة يتغنى بها الأجلاء.

فيما بدأت مرحلة الكفاح والمسيرة العلمية منذ عام 1976 وحتى التحق بكلية الطب جامعة المنصورة في 1987 وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة (بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف) كلية الطب جامعة المنصورة 1994 وماجستير الإجازة في الجراحة العامة (بتقدير جيد جدا) جامعة المنصورة مايو 2000 وحاصل على درجة الدكتوراه في الجراحة العامة (درجة الدكتوراه في الطب) من جامعة المنصورة2005.

كما بدأ المسيرة العملية في مارس 1994- فبراير 1996 تدريب دوري في مستشفيات جامعة المنصورةوفي أبريل 1996- فبراير 1997عين طبيب عام في عيادة الرعاية الصحية المدرسية بوزارة الصحة وفبراير 1997- فبراير 2000 إقامة دوام كامل جراحة عامة مستشفيات جامعة المنصورة وفى مايو 2000- أغسطس 2000 وترقى لمدرس مساعد الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنصورة وفي مايو 2005 ترقى مدرس الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنصورة وأغسطس 2010 وأكتوبر 2015.

و فى 2010 ترقى أستاذ م الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنصورة وفي 2015 ترقى أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنصورة.

كما حصل على العديد من الدورات التدريبية منها الدورة التدريبية الأساسية بالمنظار 8-10 / 9/2003 كلية الطب ببنها ودورة تدريبية أساسية ومتقدمة في المناظير من 15-17 / 3/2004 كلية الطب ببنها ودورة تدريبية أساسية ومتقدمة في المناظير ، جامعة بنها ، كلية الطب 26-27 / 9/2005 والمؤتمر الدولي الرابع للمجموعة المصرية لجراحي التنظير الداخلي (البث الحي قبل الكونجرس) 30 نوفمبر 2005وورشة عمل علمية أولى بعنوان المستشفى الرئيسي الأساسي من 17 إلى 18 مايو 2006 ودورة تدريبية أساسية ومتقدمة في المناظير ، كلية الطب بجامعة بنها ، 16-17 / 1/2006 وورشة عمل علمية أولى بعنوان المستشفى الرئيسي الأساسي من 17 إلى 18 مايو 2006 والورشة العملية الأولى للتصوير بالموجات فوق الصوتية داخل الشرج للجراحين. المجموعة المصرية لجراحي القولون والمستقيم. 13 أبريل 2007 ومركز المنصورة لأمراض الجهاز الهضمي بالتعاون مع ورشة ESS & البث الحي على العمليات الجراحية التنظيرية والجهاز الهضمي المتقدمة 22-23 مايو 2007 وتقنيات العمليات الجراحية ذات الحد الأدنى من التدخل الجراحي في جراحة الأحشاء (المنهج الثالث) 15-17 ديسمبر / كانون الأول 2008 في المعهد الجراحي الأوروبي في هامبورغ-نورديست (ألمانيا) والمؤتمر السنوى العاشر للمجموعة المصرية لجراحي القولون والمستقيم ورشة عمل حركية الشرجية.

وفى 21 يونيو 2008 ودورة في تقنيات العمليات طفيفة التوغل في جراحة القولون والمستقيم أجريت في مركز مصادر التعلم بكلية طب قصر العيني التي أقرتها الجمعية الأوروبية لجراحة المناظير في 27-28 أكتوبر 2009.

ورشة عمل للخياطة المتقدمة بالمنظار وإصلاح فتق الحجاب الحاجز في 18-19 يناير 2009 في معهد البحوث التعليمية وتقنيات العمليات الجراحية طفيفة التوغل في إصلاح الفتق الإربي والبطني في 13-15 فبراير 2010 في مركز مصادر التعلم بكلية طب قصر العيني ، جامعة القاهرةوالدورة التدريبية الأساسية بالمنظار 4-5 / 5/2010 كلية الطب ببنها وورشة عمل حول جراحة السمنة بالمنظار 11-15 أكتوبر 2010. مركز تدريب جمعية المناظير بالإسكندرية (أليكسيا) المعتمد من الأكاديمية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر لمدة 21.25 ساعة نسخة الاعتماد رقم: 5010 2755/10 - 10.

كما أشرف وشارك في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية والعربية والمحلية داخل مصر وخارجها وحصل على العديد من الدورات العلمية والمهنية في تخصه كما نال العديد من الجوائز والتكريمات الدولية والمصرية وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعات المصرية والدولية وله سيرة طيبة بالخير. وله عدد وفير من الأبحاث العلمية عالميا ومحليا والمؤلفات الكتابية التي تم نشرها في مجال التخصص.

كما اشترك في العديد من ورش العمل فى شتى أنحاء العالم كألمانيا وجنوب أفريقيا أحد الرواد في جراحة السمنة المفرطة في مصر ابتكر تقنية جديدة لاستئصال الطحال بالمنظار ، وأجرى أول حالة تكميم معدة فى مصر من خلال ثقب واحد في البطن.كما ابتكر عملية جديدة لعلاج السمنة تشبه عملية ثنائي التقسيم أو ساسي بالمنظار بدون استخدام المستلزمات باهظة الثمن وقد تم نشرها في الدوريات العلمية العالمية وشخصية وكادر علمي أصيل يستحق الكثير والكثير لأنه أصبح نبراسا في الحياة العلمية والعملية ومدرسة في الأخلاقيات والقيم وهو شخصية على المستوى الأخلاقي ذورفعة ومن العلماء المتميزين بالتواضع بدرجة الإنسانية ويسعى دائما بالخير في الخير.

كما ساد حبه وانتشر وزادت شعبيته بالمحبة في قلوب الجميع من طلابه وزملائه وجميع من يعرفونه يشهدون له بالخير لأنه قريب من ربه ومحب له ولموطنه ووطنه فجعل الله له قبولا في الأرض بمحبة الصالحين من خلقه ومن أصحاب الصفات الكريمة التي تتحلى بالإنسانية والأخلاق والكرم ومن البارين بأهله وذويه وبلده ومن المساهمين في الخير وفعله وولها باع طويل في الخير وسيرة طيبة وحسنة .