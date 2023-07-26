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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين تؤكد دور مصر المحوري في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
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أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الثلاثاء، دور مصر المحوري في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه، لا سيما جهود تحقيق الوحدة الوطنية، من خلال استضافة القاهرة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للتوصل إلى رؤية وطنية شاملة وتعزيز الصف الفلسطيني.

جاء ذلك خلاله اجتماعه مع السفير المصري لدى دولة فلسطين إيهاب سليمان، لبحث التطورات السياسية والميدانية في الساحة الفلسطينية، وذلك في ظل استمرار عدوان الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وتناول اللقاء متابعة نتائج زيارة رئيس الوزراء ووفد وزاري إلى القاهرة، وخصوصًا تعميق العلاقات التجارية، وتطوير العلاقات مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى افتتاح معاهد أزهرية في فلسطين، وزيارة وفد من رجال الأعمال المصريين إلى فلسطين للاطلاع على فرص الاستثمار.

من جهته، أكد السفير سليمان استعداد مصر لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لدولة فلسطين والشعب الفلسطيني، لمساعدته في الوصول لحقوقه المشروعة، وفقًا للقرارات الدولية والقانون الدولي.

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