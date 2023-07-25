نقيب الصحفيين: نعمل على إيجاد حلول قانونية لأزمة التأمينات المتوقّفة

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن ملف التأمينات من أصعب الملفات داخل النقابة، خاصة أن له أوجه مُتعددة، مثل أزمة الصحف الحزبية المتوقّفة، وتوقّف معاشات عددٍ من الزملاء الذين تجاوزوا سن المعاش، والزملاء المفصولين تعسفيًا.

وأضاف البلشي في تصريحات صحفية، أن النقابة عرضت الملف بشكل كامل على الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وتابع: "لم يصلنا رد واضح حتى الآن، لكن ستبحث النقابة الحلول القانونية للأزمة، وسنعمل على إنهاء هذا الملف بشكل كامل".