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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نجوم الفن في عزاء والد مي كساب بمسجد المشير طنطاوي.. صور

الفنانة لقاء سويدان
الفنانة لقاء سويدان في عزاء والد الفنانة مي كساب
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بدأت منذ قليل، مراسم عزاء والد الفنانة مي كساب، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس بقاعة الروضة، الذي رحل عن عالمنا صباح أول أمس الأحد ، بعد صراع مع المرض.

حرص مجموعة من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في وفاة والد الفنانة مى كساب، ويأتي فى مقدمة هؤلاء النجوم الفنانين: أدورد، وهبة مجدي، ولقاء سويدان، وسيمون، ومها نصار، وهبة عبدالحكيم. 

كانت الفنانة مي كساب قد كشفت من قبل عن تفاصيل حالة والدها الصحية في تصريحات صحفية، وقالت: "والدي تعرض لوعكة صحية شديدة، والحالة حرجة وبطلب من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل".

وفي وقت سابق، كتبت الفنانة مي كساب لمتابعيها، عبر حسابها على "فيس بوك": "15 يوما في العناية المركزة، ولسه الحالة حرجة".

 

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