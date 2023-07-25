مجلس جامعة المنيا يكرم عمداء "العلوم والحاسبات والفنون" لوصولهم السن القانونية

ترأس الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، اجتماع مجلس الجامعة الشهري، وبحضور عمداء الكليات ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة أعضاء المجلس، وذلك بمقره الدائم بقاعة مجلس الجامعة.

وفي بداية الاجتماع قدم د. عصام فرحات بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء المجلس التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة الثلاثين من يوليو 1952، التي أعادت لمصر حريتها وعزتها وكرامتها، مشيداً بمجهودات الكليات في سرعة إعلان جميع نتائج الفرق بالكليات في سابقة لم تحدث من قبل خلال شهر يوليو، بما يعزز انضباط العملية التعليمية وهيبتها، ومؤكداً علي حرص الجامعة علي تعزيز ركائز بيئة العمل المؤسسي في إطار الأنظمة القانونية والقرارات المنظمة، التي تضمن الشفافية والعدالة والمساواة والمحاسبة.

وأشاد رئيس الجامعة بالزيارة المثمرة للوفد المصري برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي، لمؤسسات التعليم العالي البريطانية، لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين مصر وبريطانيا في مجال التوظيف والتطوير المهني، ودراسية أحدث ما يتم تقديمه من برامج بينية تواكب مُتطلبات سوق العمل المعاصر والمُستقبلي، مؤكداً بأن الجامعات عالمياً لم يصبح دورها مقتصراً على تلقين المعلومات، بل أصبحت تواكب حراك التطوير العالمي نحو جامعات تؤهل طلابها مهنياً وعملياً وعلمياً، من خلال وضع الآليات لوجود أرضية مشتركة مع الصناعة، والتدريب والتعليم داخل أماكن الإنتاج، وكيفية إدراك الطالب لأهمية التخطيط الاستراتيجي المستقبلي وتنمية الشخصية، موضحاً بأن الجامعة تضم العديد من مراكز التطوير المهني والتأهيل لطلابها والابتكار وريادة الأعمال الذي يجب أن يتم استثمارها وتفعيل دورها، مما يساهم في تحقيق رؤيتها نحو التميز والريادة العالمية في مجتمع المعرفة.

وخلال الاجتماع كرم رئيس الجامعة الدكتور جمال مخيمر عميد كلية العلوم، والدكتور عبد المجيد أمين عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور هشام الجباس عميد كلية الفنون الجميلة؛ لوصولهم السن القانونية، وانضمامهم إلي خبراء الجامعة التي سوف تستعين بهم في الفترات القادمة للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم، حيث قام سيادته بإهدائهم درع الجامعة، مقدماً خالص الشكر والتقدير علي ما قدموه من جهد انعكس علي انضباط العمل داخل الكليات، وإحداث طفرة في أعداد المشروعات البحثية، وتحسين كفاءة النشر الدولي ودعم المعامل، والارتقاء بالذوق الفني والجمالي؛ لتأدية الكليات دورها المنوط بها.

ودعا د. فرحات إلي تشكيل لجنة عليا للإشراف على الوحدات ذات الطابع الخاص ومراجعة أعمالها، أو دمجها، وإعداد اللوائح الموحدة لها، ودراسة المقترحات والقواعد التي تساعد علي تنمية مصادر دخلها وتحسين خدماتها، وتعظيم الاستفادة منها، كأحد المصادر التي تعتمد عليها الجامعة في تنمية مواردها الذاتية.

ومن منطلق الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بالمجال الزراعي وتصدره لأولوياتها، واستلهاماً لما حباه الله لمحافظة المنيا من ظهير صحراوي يمتد شرقاً وغرباً، وامتلاكها لثروة محجريه وتعدينية، ناقش المجلس إنشاء معهداً للبحوث الصحراوية؛ لخدمة واستثمار البيئة الصحراوية بإقليم المنيا، وإعداد البحوث والدراسات البيئية المتخصص في العلوم الصحراوية، تشارك فيه جميع الكليات المعنية، للمساهمة في تلبية الاحتياجات والتطلعات في مجال الإنتاج النباتي والزراعي الصحراوي، باستخدام التكنولوجيا والأنظمة الحديثة والملائمة لمعالجة المشاكل الفنية لإنتاج المحاصيل في البيئة الصحراوية

وأعلن د. فرحات، عن موافقة المجلس على إقرار حوافز جديدة لدعم البحث العلمي والباحثين، وذلك برفع قيمة مكافأة النشر الدولي في المجلات الدولية المرموقة الأكثر تأثيراً والأعلى استشهاداً من Q1 إلى Q4 ، بما يضمن استمرار جهود الباحثين وتحفيزهم لإجراء بحوثهم دولياً، والمساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعة على المستوى الدولي.

كما وافق المجلس خلال انعقاده على صرف مكافأة 1000 جنيها لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بقطاعي التعليم والمستشفيات، وذلك تقديراً لجهودهم خلال الفترة السابقة في إنجاح أعمال الامتحانات والارتقاء بالعملية التعليمية والخدمات المجتمعية، وذلك وفقاً الضوابط المنظمة في هذا الشأن.

وأوضح د. أحمد شوقي مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، أن أغسطس القادم سيصدر المركز تقريره الشامل بموقف جميع كليات الجامعة من التقدم للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ومدى تطبيق الكلية واهتمامها بآليات ومعايير الجودة من أجل تحقيق المخرجات المستهدفة للتعليم، وذلك بناء علي ما أقره المجلس من خارطة طريق للبدء الفوري في تقدم جميع البرامج الجديدة والمتميزة والكليات ذات البرامج غير المتعددة للاعتماد، وباقي كليات الجامعة خلال عامين، تمهيداً للاعتماد المؤسسي.

وأكد رئيس الجامعة أن جودة الأداء والتقدم للاعتماد هي الإطار المؤسسي العام لتقييم حسن تطبيق معايير الجودة بالكليات، وهو معياراً لأولوية توزيع ميزانيات الكليات، وتقديم كامل الدعم لها لتحقيق الجودة والحصول على الاعتماد، مشيراً بأنه ستبدأ الجامعة غداً بدء تركيب الشاشات التفاعلية بالقاعات الدراسية بجميع الكليات بهدف تطوير البنية التحتية التكنولوجية ودعم التحول الرقمي، وبدء المرحلة الثانية من الدورات التدريبية وورش العمل لاستخدامات هذه الشاشات.

ومن جانبه استعرض د. وليد مكرم المدير التنفيذي للمعلومات، الأهداف والمحاور الأساسية لاستراتيجية الجامعة للأمن السيبراني، تماشياً مع تزايد اعتمادنا علي تكنولوجيا المعلومات، والحاجة الماسة إلي الحفاظ علي سرية وبيانات الجامعة، وحماية الأنظمة والبيانات والمعلومات الحساسة من التهديدات السيبرانية، موضحاً بان استراتيجية الجامعة للأمن السيبراني تشمل تحليل شامل للمخاطر وتحديد الثغرات الأمنية وتقييم تأثيرها، واحتمالية حدوثها، وتنفيذ السياسات والإجراءات الأمنية القوية والشاملة للتعامل معها، والتدريب والتوعية وتحديث التقنيات والبرامج وأفضل الممارسات لكيفية التعامل مع التهديدات السيبرانية، وأهم النصائح لتجنب الوقوع في هذه التهديدات، إلي جانب رفع الوعي بأهم القوانين المنظمة لحماية البيانات والملكية الفكرية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتعاون مع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات.