تقارير: تعطل صفقة فابينيو مع اتحاد جدة

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الثلاثاء، تعطل مفاوضات البرازيلي فابينيو نجم وسط ليفربول الإنجليزي مع اتحاد جدة السعودي.

وأشارت التقارير إلى فابينيو سيعود غدا إلى تدريبات ليفربول بسبب مشاكل في إتمام الصفقة بين اللاعب والنادي السعودي.

وأثيرت أنباء مؤخرا حول فشل الصفقة بسبب كلاب فرنسية يقتنيها اللاعب البرازيلي ويُمنع دخولها إلى المملكة العربية السعودية.

وأوضحت التقارير مسألة الكلاب ليست مصدر قلق للاعب، ولم تكن أبدًا عقبة في طريق إتمام الصفقة، لكن حتى الآن هناك شيء مفقود.

وكانت قناة الكأس القطرية، قد أكدت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، السبت الماضي، أن فابينيو اجتاز الكشف الطبي بنجاح تمهيدا لتوقيعه رسميا لنادي الاتحاد بعقد يمتد لـ3 مواسم.