خلال 24 ساعة.. ضبط 292 قضية مخدرات وتنفيذ 83617 حكما قضائيا متنوع

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط 292 قضية مواد مخدرة بإجمالى (310) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (105,507 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (44,100 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,895 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (5,550 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,735 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,390 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (895 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (668 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (150 جرام).

(1064) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (139 قطعة سلاح نارى بحوزة 123 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

(18) بندقية آلية .

(27) بندقية خرطوش .

(4) طبنجات.

(90) فرد محلى .

(278) طلقة مختلفة الأعيرة .

(20) خزينة متنوعة .

(175) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (83617) حكم قضائى متنوع



فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (7) متهمين ، إرتكبوا (5) حوادث سرقة متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (29) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (11) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (255) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23041) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (61) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (11) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.