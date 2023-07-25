محمد مصيلحي يجتمع بطارق العشري وأحمد عمر لوضع خطة الموسم الجديد

عقد محمد مصيلحي ،رئيس نادى الاتحاد السكندرى، اجتماعاً منفصلاً مع الثنائى طارق العشرى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وأحمد عمر ،المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بحضور حازم الرجال أمين الصندوق و عضو لجنة كرة السلة و محمد أحمد سلامة عضو مجلس الإدارة و عضو لجنة الكرة.

وتم توقيع العقود الخاصة بالكابتن أحمد عمر في حضور المستشار القانوني للنادى الأستاذ أشرف حشيش و الأستاذ أحمد النظامى مدير الإدارة القانونية.

واستعرض رئيس النادى مع " العشرى " و " عمر " الترتيبات الخاصة بالموسم الجديد واحتياجات الفريقين و الرؤية الفنية الخاصة بكل مدير فنى خلال المرحلة القادمة والتدعيمات المقترحة قبل بداية الموسم كذلك مقترح تشكيل الجهاز الفني و الإدارى المعاون لكل فريق و الذى سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة.

و أبدى محمد مصيلحى سعادته الكبيرة بتولى أبناء النادى قيادة فريق الكرة و السلة .

هذا الموسم ، و أن طارق العشري ،أحمد عمر ،قامات تدريبية مميزه و يملكون خبرات كبيره و كلاهما تُوج بالعديد من البطولات خلال مسيرتهم التدريبية

و أوضح لهم رئيس النادى بأن جماهير زعيم الثغر دائما ما تكون على قلب رجلاً واحد خلف فريقها

و أن الجميع داخل القلعة الخضراء ينتظر منهم تطور ملحوظ في المستوى و الأداء الموسم القادم سواء لفريق الكرة أو لفريق السلة ، و تمنى سيادته كل التوفيق لهم خلال الموسم الجديد .