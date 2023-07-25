بالفيديو.. صاحب مبادرة "تعليم طريقة برايل": "البداية كانت أون لاين"

قال أحمد علي فتحي صاحب مبادرة تعليم المدرسين طريقة برايل، إنه تخرج من مدرسة النور للمكفوفين بالمنيا وتعلم هناك طريقة برايل، وكان يريد تعليم الطلاب في مختلف محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أنه بدأ المبادرة أون لاين.

وأضاف "فتحي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن تعليم طريقة برايل يستغرق ما بين 3 إلى 6 شهور بالنسبة للطفل الكفيف، لذلك أطلق مبادرة لتعليم أخصائيين وطلاب الجامعات والخريجين والمدرسين طريقة برايل من أجل مساعدة الأطفال.

وتابع صاحب مبادرة تعليم المدرسين طريقة برايل: "حصلت على دبلوم مهني تربية خاصة وكان معي 150 طالب في الدبلومة بدأت أعلمهم طريقة برايل، كما أنهم علموا طلاب المدارس ما تعلموه مني"، مناشدا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة لتوفير إقامات له في بعض الجامعات حتى يتيسر له تعليم طريقة برايل.