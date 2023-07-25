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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتشال جثة غريق من مياه النيل بفرع رشيد في منشأة القناطر

أرشيفيه
أرشيفيه
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انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جثة غريق بمياه النيل فرع رشيد بالقرب من قرية جزايه بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال المحافظة.

وتلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شخص في مياه النيل فرع رشيد بالقرب من قرية جزايه بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وتبين أنها لأحد الأشخاص مقيم بقرية بالقراطيين بدائرة مركز شرطة أوسيم، جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي مبارك تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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