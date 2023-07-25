إنفوجرافيك| الزراعة في كل مصر.. أنشطة المديريات والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١٠٣ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٨ وحتى ٢٤ يوليو الجاري.

وخلال هذا الأسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 2 طن 216 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ولحوم ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 12 ألفا و647 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع ، كما تم عقد 19 ندوة إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية المرور على الزراعات الصيفية والجمعيات والوحدات الزراعية بنواحى المحافظة للوقوف على مدى انتظام سير العمل بها، كما تم إزالة (38) حالة تعد على الأراضي الزراعية، والمرور على (31) مركز تجميع الألبان و على (51) محل أعلاف ومصنع.

فيما انتهت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الدقهلية من تحصين 21 ألفا و643 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 12 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 88 محلا لبيع اللحوم، وضبط أكثر من 56 كجم لحوم وذبح خارج المجازر وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي، كما تم تحصين 131 ألفا و 512 راس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، كما تم ترقيم 2446 رأس ماشية بالاسواق والقرى.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمركزي: ابوالمطامير، كوم حمادة، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، كما نظمت مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية 9 قوافل طبية بيطرية لخدمة أهالي قرى أبيس بمحافظة الإسكندرية.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد متابعة أعمال المكافحة الدورية، ومتابعة زراعات : القطن والأرز وعباد الشمس، كذلك متابعة توزيع الأسمدة للمحاصيل، كما تم عقد يوم حقل بالحقول الإرشادية لمحصول الأرز بمنطقة الاستصلاح ضمن برنامج ترشيد المياه لمحصول الأرز بالقطاع الزراعي ببورسعيد، كذلك تم عقد ندوة عن التنمية الزراعية و دورها في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الغذاء، كذلك تفقد مدير مديرية الزراعة بمحافظة دمياط عدد من الجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الأسمدة، والمرور على الزراعات، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات، لمتابعة كافة الأنشطة التابعة للقطاع الزراعي، كما نظمت مديرية الطب البيطرى قافلة بيطرية مجانية بقرية العرايضة وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية مجانا.



وأعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة البحر الأحمر، استمرار اعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع حيث قامت لجنة من وحدة أبورماد البيطرية بتحصين وتسجيل وترقيم الحيوانات، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث تم ازالة 12 حالة تعد، كما تم عقد اجتماع مع مديرى الادارات النوعية بالمديرية والزراعية والتعاونية بالمراكز لمناقشة اهم الاعمال ومتابعة الرش الدورى للقطن، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط المرور على زراعات: الذرة والقطن وذلك للاطمئنان على حالة النبات وخلوه من اى اصابات او آفات والزراعات بحاله جيدة.

بينما عقدت مديرية الزراعة بجنوب سيناء اجتماع مع العاملين لمناقشة خطة عمل الفترة القادمة، كما أطلقت المديرية القواقل الزراعية للموسم الصيفي بمدينة الطور وتم المرور على المزارع فى منطقة الوادى وسهل القاع لمتابعة المحاصيل الصيفية كالذرة الشامية وفول الصويا وتم عمل مكافحة لسوسة النخيل، وايضا قافلة زراعية ارشادية برأس سدر لتفقد زراعات الزيتون و الجوجوبا والنخيل، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، أعمال الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بالإضافة إلى أعمال التقصي والترقيم والتسجيل والتأمين للحيوانات المحصنة، كما أعلنت المديرية و بالتنسيق مع مبادرة فرصة مشروع ابدأ من جديد التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، عن تسليم الأغنام للأسر المستحقة بقرى المحافظة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الأخبارية والمتنوعة

IMG-20230725-WA0013

IMG-20230725-WA0012

IMG-20230725-WA0011