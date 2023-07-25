مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك يستقبل الأنبا توماس عدلي بالندوة التكوينية الثانية

استقبل الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، في الندوة التكوينية الثانية بالإيبارشية.

تقام الندوة الثانية، بمبنى التكوين والخدمات، بسمالوط، وذلك في الفترة من الثالث والعشرين، وحتى الثلاثين من الشهر الجاري، بقيادة مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية.

حضر اللقاء عدد من كهنة الإيبارشية، حيث رحب الأنبا باسيليوس بالأنبا توماس، حيث أكد مطران إيبارشية المنيا للحاضرين، أهمية الاستفادة من جميع فقرات الندوة التكوينية.

الجدير بالذكر أن نيافة الأنبا توماس، كان قد ألقى محاضرة حول "مدخل الأناجيل الأربعة".