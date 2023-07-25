ads
الثلاثاء 25 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك يستقبل الأنبا توماس عدلي بالندوة التكوينية الثانية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، في الندوة التكوينية الثانية بالإيبارشية.

تقام الندوة الثانية، بمبنى التكوين والخدمات، بسمالوط، وذلك في الفترة من الثالث والعشرين، وحتى الثلاثين من الشهر الجاري، بقيادة مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية.

حضر اللقاء عدد من كهنة الإيبارشية، حيث رحب الأنبا باسيليوس بالأنبا توماس، حيث أكد مطران إيبارشية المنيا للحاضرين، أهمية الاستفادة من جميع فقرات الندوة التكوينية.

الجدير بالذكر أن نيافة الأنبا توماس، كان قد ألقى محاضرة حول "مدخل الأناجيل الأربعة".

أقباط الكاثوليك الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك الأنبا توماس عدلي إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف خدمات