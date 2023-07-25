أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023

تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 25 يوليو 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2469 جنيها للبيع و2474 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2160 جنيه للبيع و2165 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1851 جنيها للبيع و1856 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 - الأقل فئة حوالي 1440 جنيها للبيع و1443 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17280 جنيها للبيع و17320 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الاونصة الذهب حوالي 76773 جنيها للبيع، و76950 جنيها للشراء.

وسجل سعر كيلو الذهب حوالي 2468571 جنيها للبيع، و2474286 جنيها للشراء.