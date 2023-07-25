مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسة في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الإثنين.

فقد أنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 183.55 نقطة، أو 0.5 %، ليصل إلى 35411.24 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 18.30 نقطة، أو 0.4 %، ليصل إلى 4554.64 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 26.05 نقطة، أو 0.2 %، ليصل إلى 14058.87 نقطة.