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الثلاثاء 25 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسة في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الإثنين.
فقد أنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 183.55 نقطة، أو 0.5 %، ليصل إلى 35411.24 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 18.30 نقطة، أو 0.4 %، ليصل إلى 4554.64 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 26.05 نقطة، أو 0.2 %، ليصل إلى 14058.87 نقطة.

الأسهم الأمريكية تغلق على صعود بورصة وول ستريت مؤشر ناسداك