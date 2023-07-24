احتفالات روحية بكنيسة السيدة العذراء والبابا يوحنا بولس بالعزية

شهدت كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا يوحنا بولس الثاني للأقباط الكاثوليك بالعزية عدد من الاحتفالات الروحية، كان صاحب النيافة الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك قد ترأس القداس الاحتفالي الذى أقيم بالكنيسة ابتهاجًا بالمناولة الاحتفالية لعدد ( 30 ) طفل من ابناء الرعية.

كما تم سيامة عدد ( 35 ) شماس بدرجة " ابسطالس " عن يد الأنبا مرقس، كذلك تم الاحتفال بتخريج عدد ( 13) خادم للتعليم المسيحي بعد انتهاء فترة إعدادهم وتأهيلهم لخدمة التربية الدينية المسيحية.

كان فى استقبال الأب المطران عدد كبير من ابناء الرعية المباركة يتقدمهم القمص يوحنا فوزي والاب مينا فهيم راعيا الكنيسة، فضلًا عن مشاركة الأب جوزيف وهيب الفرنسيسكاني.

خلال العظة قدم الأنبا مرقس وليم التهنئة لأبناء الكنيسة وعائلاتهم من المحتفلين بالمناولة الاحتفالية والخدام الجدد والشمامسة المرتسمين. شاكرًا نيافته الرب على عظيم نعمته فى الرعية المباركة ومعبرًا عن فرح الرب أن تكون الكنيسة دائمًا مفتوحة لاستقبال ابنائها بل وكل الناس المحتاجين.

وتابع: على مثال يسوع المعلم الذى كان دائمًا يفتح ذراعيه لكل محتاج مانح اياه الخلاص والحياة الجديدة. كما دعا المطران ابناء الكنيسة إلى المواظبة على تناول الاسرار المقدسة للاتحاد بالرب يسوع حيث ان الافخارستيا تصنع الكنيسة. وفى الختام شجع الأنبا مرقس ابناء الرعية المباركة وخدامها على العمل معًا لاستثمار مواهبهم وقدراتهم فى مبادرات روحية تقود بنعمة الرب إلى خير المؤمنين الروحي.