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الإثنين 24 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الخطيب يدعو لجنة التخطيط إلى الاجتماع غدًا

الخطيب
الخطيب
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قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمشرف العام على الكرة، دعوة لجنة التخطيط للاجتماع في الثالثة ظهر غدٍ الثلاثاء، لمناقشة بعض الملفات الخاصة بقطاع الكرة. 

كما قرر رئيس النادي الأهلي دعوة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لحضور الاجتماع ذاته، لمناقشة تقريره بخصوص ما جرى من أحداث عقب مباراة الأمس في الدوري.

ويسعى الخطيب للوقوف على ملابسات ما حدث أمس بين حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ومحمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز.

وهناك اهتمام كبير بما حدث بين الشيبي والشحات، لا سيما وأن الأخير تعدى بالضرب على الشيبي، في واقعة مؤسفة، قبل أن يعتذر اللاعب. 

وقام الأهلي بتغريم حسين الشحات مبلغ مالي كبير، كما قامت رابطة الأندية بمعاقبة اللاعب بالإيقاف لمدة مباراتين بالإضافة إلى 20 ألف جنيه.

الخطيب الأهلى الشيبي محمود الخطيب النادي الاهلي