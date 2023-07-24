إيرادات ضخمة لفيلمي "Barbie"و"Oppenheimer" بشباك التذاكر

تمكن فيلم "Barbie" للنجمة مارجو روبي، من تصدر إيرادات شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه نهاية الأسبوع الماضي، فيما حل فيلم السيرة الذاتية "Oppenheimer" في المركز الثاني.

وبلغت إيرادات “Barbie” نحو 337 مليون دولار، حصد منهم 155 مليونا في الصالات الأمريكية و182 مليونا في السوق الأجنبية. أما فيلم “Oppenheimer” فبلغت حصيلته الإجمالية 174 مليون دولار عالمياً، جمع منهم 80.5 مليونا في السينمات الأمريكية و93.6 مليونا في السوق الأجنبية.

تدور أحداث "Babie" حول دمية تعيش في مدينة باربيلاند تُدعى باربي، وحينما تُطرد من المدينة بسبب عدم كونها مثالية، تنطلق باربي في مغامرة بالعالم الحقيقي على أمل إثبات جدارتها والعودة إلى وطنها.

وتدور أحداث “Oppenheimer” في إطار درامي حول السيرة الذاتية وقصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، وكيف غير مشروع مانهاتن من كل شيء في العالم.