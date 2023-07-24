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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح يسجل هدفًا ويصنع في تعادل ليفربول مع جرويتر فورث 4-4 وديًا

محمد صلاح
محمد صلاح
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تعادل فريق ليفربول أمام غرويتر فورت، بنتيجة 4/4، اليوم الإثنين 24 يوليو، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وشهدت المباراة تألقا كبيرا من محمد صلاح الذي شارك في الشوط الثاني ونجح في صناعة هدفين وتسجيل هدف التعادل والرابع لليفربول لينتهي اللقاء بنتيجة 4-4.

وكان قد حقق ليفربول الفوز في المباراة الودية الأولى على فريق كارلسروه الألماني بنتيجة 4-2.

ويخوض ليفربول معسكرًا تحضيريًا في ألمانيا استعدادًا للموسم الجديد بكل قوة وتركيز عالٍ، من أجل تحقيق الانتصار والعودة للمنافسة على البطولات والألقاب.

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