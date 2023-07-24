مديرية عمل الجيزة تستجيب لشكوى عامل بتسوية ودية للحصول على مستحقاته

أعلنت مديرية العمل بالجيزة، عن قيامها بالتواصل مع المواطن مجدي وطني إمام والمصاب بأحد المصانع بمحافظة الجيزة للحصول على مستحقاته، لتضرره من عدم تحمل المصنع تكاليف علاجه.

وأوضح محمد طه مدير مديرية العمل بالجيزة، أنه فور تلقي شكوى المواطن تم تشكيل حملة من مكتب تفتيش العمل ومكتب السلامة والصحة المهنية بمدينة الصف صباح اليوم الأثنين وزيارة المصنع، والتوصل لعقد اتفاق ودي بين إدارة المصنع والعامل، وأكد صاحب المصنع أنه على استعداد لتسوية الأمر وديًا والتكفل بعلاج العامل وتسوية مستحقاته.

وأكد مدير المديرية أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بأوضاع العاملين بمنشأت القطاع الخاص ومساعدتهم بالتنسيق مع المنشآت للحصول على مستحقاتهم، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، فضلًا عن الاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت للتوعية بمخاطر بيئات العمل المختلفة للحفاظ على العمال والممتلكات.

وأشار إلى أن المديرية قد تلقت شكوى المواطن مجدى وطني إمام ـ الذى أصيب بتهتك في ذراعه الأيسر أثناء العمل بمصنع أبو سعيد 2020 للطوب الطفلي الكائن في عرب أبو ساعد أخر شارع ابو النجم بجوار مصنع ابو رمودة الصف، ويتضرر من تخلى صاحب المصنع وشريكه عنه بعد إصابته.

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