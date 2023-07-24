المخرج وسام المدني: ضيوف الشرف مفاجأة مسلسل "الليلة كبيرة"

يستكمل المخرج وسام المدني تصوير مشاهد مسلسله "الليلة كبيرة"، وذلك داخل ديكور شارع مصدق بمدينة الإنتاج الاعلامي.

وقال وسام المدني، في بيان صحفي، إن نجوم المسلسل سيظهرون للجمهور بشكل مختلف تماما لم يظهروا به من قبل وأنه حاول استغلال كافة أدوات الفنانين المشاركين في العمل لخروج شخصياتهم بشكل مميز.

وأضاف المدني، أن العمل يحمل الكثير من المفاجآت سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، موضحا أن المفاجآت ستكون في ضيوف الشرف وتترات العمل.

مسلسل "الليلة كبيرة" من تأليف ورشة حروف المكونة من إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر، محسن منصور، حجاج عبدالعظيم، إسماعيل فرغلي، مها أحمد، محمد طعيمة، عبدالرحمن ظاظا، لؤي شوكت، أحمد التهامي، محمد يوركا، زينة منصور، حمدي هيكل، مصطفى يوسف، محمد السعدني، محمد حزين، مراد فكري صادق، نشوى بلال، ساندي مراد، منى جاد، هشام شرف، محمود فايز وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن وإخراج وسام المدني ومخرج منفذ عبدالرحمن شرف وإنتاج محمد حراز و عوض ماهر وشركاه.