«طاقة بلا إعاقة».. كنائس المنتزه تحتفل بذوي الهمم في مكتبة الإسكندرية

تنظم أمانة ذوي الهمم بقطاع المنتزه التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا بافلي، أسقف عام كنائس المنتزه بالإسكندرية، احتفالية تحت عنوان «طاقة بلا إعاقة» وذلك يوم 30 يوليو الجاري بمكتبة الإسكندرية، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وقيادات محافظة الإسكندرية، بهدف دعم ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع وتنمية أسرهم بالتعامل معهم واستغلال قدراتهم في إطار رؤية الدولة المصرية للاهتمام بهم ودعمهم.

وقال القس بافلي موسى، مسئول ذوي الهمم بقطاع المنتزه، إن الاحتفالية تشهد تكريما لخدام ذوي الهمم بالإضافة إلى عروض لذوي الهمم في إطار جهود القيادة السياسية لرفع مستوى الفئات الخاصة في المجتمع ونشر الوعي بين الشعب لتحقيق التوازن وإثبات أن «الإعاقة لا تعوق بل يمكن تحويلها إلى طاقة تؤدي للنجاح».

وأضاف مسئول ذوي الهمم بقطاع المنتزه، في بيان، أن الحفل يشهد تخريج نوعين من الخدام الأول خاص بخدام ذوي الهمم على مستوى كنائس القطاع، بالإضافة إلى خدام الأنبا صموئيل لخدمة الكنيسة والمجتمع في مجالات مختلفة منها التعامل مع ذوي الهمم و التعامل مع المرضى و كبار السن وكذلك الصم والبكم و الأطفال.

وأكد أن الخدام الجدد يخدمون جميع ذوي الهمم في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى تقديم التوعية لأسرهم والاهتمام بهم.

وتشهد الاحتفالية أداء عرض كشفي بالإعلام وتشكيلات من ذوي الهمم، وأوبريت وطني وديني استعراضي، ومسرح اسود، ومهارات فردية من ذوي الهمم المتميزين في الرياضة والفنون والثقافة.