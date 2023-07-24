العمل: "سلامتك تهمنا" تستهدف نشر ثقافة الصحة المهنية بكفر الشيخ

أطلقت مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة وأهداف السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، وذلك بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ ، بمشاركة مسئولي 8 شركات تعمل داخل المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية عمال مصر وتوفير بيئة عمل آمنة ، وترسيخ مفاهيم ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بجميع قطاعات العمل بالدولة، من خلال التعاون المثمر بين أطراف العمل الثلاث : الحكومات، أصحاب الأعمال، العمال لتوفير بيئة عمل آمنة.

وأوضح حازم حسن مدير مديرية العمل بكفر الشيخ فى تقريره للوزارة ، أن المبادرة شارك فيها المنشآت التالية: مصنع الزيوت والصابون ، ومطحن سلندرات ، والشركة المصرية للاتصالات ، والبنك الزراعي المصري ، وشركة ابن سينا فارما لتوزيع الادوية ، ومستشفى كفرالشيخ العام ، معهد الكبد بكفرالشيخ ، وشركة حراء للتجارة والتوزيع ، وقد تناولت عدد من ورش العمل والمحاضرات حول معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأهم المستجدات في هذا المجال وفق قانون العمل والمعايير الدولية.

وأضاف مدير المديرية أن المبادرة تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ ، وحضرها المهندس اسلام حمدي من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، والمهندس هشام داوود نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي وزارة العمل ومديري إدارات ومكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة لمديرية العمل بكفر الشيخ ، حيث اختتم اللقاء بكلمة ألقاها مدير المديرية ، أكد خلالها حرص الوزارة على سلامة العمال في مختلف قطاعات العمل وتوفير بيئة عمل آمنة وفق المعايير الدولية، حفاظاً على سواعد مصر وتعزيزاً لمتطلبات بيئة العمل وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

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